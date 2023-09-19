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A Kadın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu

A Kadın Milli Takımımızın, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Eleme karşılaşmalarının üç farklı pencerede oynanacağı turnuvada F Grubu'nda mücadele edeceğiz. İşte detaylar...

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 16:05
A Kadın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi, İsviçre'de bulunan House of Basketball'da yapıldı. Kura çekimine ikinci torbadan katılan ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

Karşılaşmalar Kasım 2023, Şubat 2024 ve Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa şampiyonası biletinin sahibi olacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası; Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde organize edilecek.

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