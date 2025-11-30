12 Dev Adam’ın rakibi İsviçre

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında bugün İsviçre'ye konuk olacak. Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'ndaki kraşılaşma, 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ile S Sport'tan canlı yayımlanacak. 12 Dev Adam, ilk maçında evinde Bosna Hersek'i 93-71 yenmişti. İsviçre ise deplasmanda Sırbistan'a 90-86 mağlup oldu.
