Türkiye-Bosna Hersek | FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri (CANLI İZLE)

Türkiye-Bosna Hersek | FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri (CANLI İZLE)

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında Bosna Hersek'i konuk ediyor. Aynı zamanda iki ekibin karşı karşıya geldiği ilk resmi müsabaka olan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 20:53
Türkiye-Bosna Hersek | FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri (CANLI İZLE)

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında 12 Dev Adam, Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Oynadığı son 9 resmi maçın 8'inden galip ayrılan Milliler, Dünya Kupası yolunda eleme turuna galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilir, karşılaşmanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

👉🏻MÜCADELEYİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
