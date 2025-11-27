Türkiye-Bosna Hersek | FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri (CANLI İZLE)

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında 12 Dev Adam, Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Oynadığı son 9 resmi maçın 8'inden galip ayrılan Milliler, Dünya Kupası yolunda eleme turuna galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilir, karşılaşmanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
👉🏻MÜCADELEYİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN