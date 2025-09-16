CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Anons duygulandırdı

Anons duygulandırdı

A Milli Basketbol Takımımız için duygu yüklü teşekkür anonsu yapıldı. THY kaptan pilotunun, oyuncularımızın içinde bulunduğu yurda dönüş uçağında "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklindeki anonsu oyuncularımızı duygulandırdı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Anons duygulandırdı

A Milli Basketbol Takımımız için duygu yüklü teşekkür anonsu yapıldı. THY kaptan pilotunun, oyuncularımızın içinde bulunduğu yurda dönüş uçağında "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklindeki anonsu oyuncularımızı duygulandırdı.

