Anons duygulandırdı

A Milli Basketbol Takımımız için duygu yüklü teşekkür anonsu yapıldı. THY kaptan pilotunun, oyuncularımızın içinde bulunduğu yurda dönüş uçağında "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklindeki anonsu oyuncularımızı duygulandırdı.