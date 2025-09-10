Ergin Ataman'dan Yunanistan maçı için flaş talep!

CANLI SKOR ANA SAYFA
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, taraftar desteğinin önemini vurgulayarak, hava yolu şirketlerine ek sefer düzenlemesi çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 12:40
Ataman, yaptığı açıklamada, Yunanistan ile EuroBasket 2025'te tarihi bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ergin Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarih bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli." ifadelerini kullandı.

