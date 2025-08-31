41 kere maşallah

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. 12 Dev Adam, Portekiz'i 95-54 mağlup etti. Estonya ve Çekya'nın ardından Portekizi de dize getiren Ay-Yıldızlılar, A Grubu'nda 3'de 3 yaparak son 16 turunu garantiledi. Alperen Şengün; 20 sayı, 7 ribaunt ile maça yine damga vurdu. Ay-Yıldızlılar, A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Estonya ile karşılaşacak. Saat 14.45'teki maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

ESTONYA SİFTAH YAPTI

Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 3. maçında A Milli Takımımız'ın rakipleri Estonya ve Çekya karşılaştı. Çekya karşısında 89-75 galip gelen Estonya, ilk galibiyetini aldı. Çekya ise 3. kez yenildi.