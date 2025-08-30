Devler 2’de 2 yaptı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan mücadeleden Milliler, 92-78 galip ayrılarak turnuvada 2'de 2 yaptı. İlk çeyreği 27-21 geride kapatan Ay-Yıldızlılar, ikinci çeyrekte hızlı hücumlarla ve çember hücumlarıyla oyun üstünlüğünü ele aldı ve devre arasına 45-37 önde girdi. Takımımız üçüncü çeyreğe Alperen Şengün'ün etkili oyunuyla 72-62 önde kapadı. Final çeyreğinde kalite farkını iyice hissettiren Milli Takım, parkeden 92-78 üstün ayrıldı. Milliler böylece 2. maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. İkinci çeyrekte bileğinden sakatlanan Şehmus Hazer de maçın geri kalanında riske edilmedi. Ergin Ataman'ın öğrencileri grubunda bir sonraki maçında bugün Portekiz ile karşılaşacak. Maç TSİ 21.15'te başlayacak.

ALPEREN'E ÖVGÜ

12 Dev Adam'ın koçu Ergin Ataman, Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Alperen Şengün hakkında övgü dolu sözler kullandı. Alperen'in yeteneğine atıfta bulunan Ataman, "Alperen'i bana versinler, Pana ile Houston Rockets'ı yüzde yüz yeneriz!" dedi.