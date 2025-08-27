Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Gücümüzü tüm Avrupa'ya gösterdik

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk sınavında Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Maçın ardından başantrenör Ergin Ataman, galibiyeti değerlendirdi.

Ataman, oyuncularının sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Gücümüzü tüm Avrupa'ya göstermiş olduk. Biz, EuroBasket'in iddialı takımlarından biriyiz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Tecrübeli çalıştırıcı, Letonya karşısında alınan farklı galibiyetin önemine dikkat çekerek, "Bunu zaten biliyordum. Takımımızın gücünün farkındayız ve bugün sahada bunu herkese gösterdik. Çok iyi basketbol oynadık, çok iyi mücadele ettik. Letonya maçın favorisi olarak gösteriliyordu ama biz sahadan çok farklı bir galibiyetle ayrıldık. İyi bir başlangıç yaptık, aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.