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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic sözleri!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında kazandığı İzlanda maçını değerlendirirken, Tarık Biberovic hakkında konuştu. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 12:51
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic sözleri!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında son saniye basketiyle kazandığı İzlanda maçının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Kazanmak hem motivasyon anlamında hem de tecrübe anlamında bizleri mutlu ediyor. Ama her şeyden önemlisi bu salonu hıncahınç dolduran taraftarımız için önemli bir heyecan süreci oldu. Biz olaylara yönetici olarak farklı bakıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz ve katılacağımız turnuva için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Rakibimiz İzlanda da olsa son saniye kazanmış olsak da bizim için değerli bir galibiyetti." diye konuştu.

Galibiyet sayısını atan Tarık Biberovic'e de değinen Türkoğlu, "Takıma yeni katılan Tarık Biberovic'in de takımla birlikte bu heyecanı yaşamış olması da bizim için çok değerliydi. Önümüzdeki süreçlerde de kendimizce yapmamız gerekenleri net bir şekilde gördük. Önümüzde güzel bir yaz süreci var. Gerekli adımları yavaş yavaş atacağız. Bizi sürekli destekleyen, salonu dolduran ve sonrasında tebrik eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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