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Türkiye İspanya maçı CANLI izle! Türkiye - İspanya maçı canlı skor

2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, grup liderliği için İspanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skorunu ve detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 14:28 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 14:33
Türkiye İspanya maçı CANLI izle! Türkiye - İspanya maçı canlı skor

TÜRKİYE-İSPANYA | CANLI - A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Şampiyonası serüveni devam ediyor. Belçika'yı yenerek son 16 turuna kalmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için Tiflis Arena'da İspanya karşısında. Maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek. Müsabakanın skorunu ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

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TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

A Milli Takım'ın İspanya ile karşı karşıya geldiği müsabaka NTV'den canlı yayınlanıyor.

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