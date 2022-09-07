Türkiye İspanya maçı CANLI izle! Türkiye - İspanya maçı canlı skor

TÜRKİYE-İSPANYA | CANLI - A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Şampiyonası serüveni devam ediyor. Belçika'yı yenerek son 16 turuna kalmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için Tiflis Arena'da İspanya karşısında. Maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek. Müsabakanın skorunu ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...
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TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
A Milli Takım'ın İspanya ile karşı karşıya geldiği müsabaka NTV'den canlı yayınlanıyor.