Belçika 63-78 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) 12 Dev Adam son 16 turunda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendi.

A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, son 16 turuna yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Belçika ise grupta ikinci kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz ile skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic'in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken, ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.

Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten A Milli Takım, 25. dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle 28. dakikada 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi.

Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönüş yapmasına izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki son maçını yarın TSİ 14.30'da İspanya ile oynayacak. Belçika ise son maçını yarın TSİ 17.15'te Bulgaristan ile yapacak.



12 DEV ADAM SON 16 TURUNDA!



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Karadağ'ı 65-82 yenmesiyle A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.



İSPANYA KARŞISINA LİDERLİK İÇİN ÇIKACAK

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçını 7 Eylül Çarşamba günü İspanya ile yapacak.

İki takımın da son 16 turuna çıkmayı garantilediği grupta, maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek.