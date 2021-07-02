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Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finalde Yunanistan ile eşleşti | Olimpiyat Elemeleri

Son dakika spor haberleri... Tokyo Olimpiyatları kotası için mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi Yunanistan oldu. Karşılaşma 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35'te oynanacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 07:59
Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finalde Yunanistan ile eşleşti | Olimpiyat Elemeleri
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Millilerimizin, Yunanistan ile oynayacağı müsabaka 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35'te başlayacak.

Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılarımız, ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. Millilerimiz, bu maçın ardından bir gün sonra ise Çekya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımız, Çekya müsabakasından da 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı.

B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan millilerimiz, A Grubu'nu ev sahibi Kanada'nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti. Bu müsabakayı kazanan taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05'te final oynamaya hak kazanacak.
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