Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finalde Yunanistan ile eşleşti | Olimpiyat Elemeleri

Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılarımız, ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. Millilerimiz, bu maçın ardından bir gün sonra ise Çekya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımız, Çekya müsabakasından da 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı.
B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan millilerimiz, A Grubu'nu ev sahibi Kanada'nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti. Bu müsabakayı kazanan taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05'te final oynamaya hak kazanacak.