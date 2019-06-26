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26 Haziran 2019, Çarşamba
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12 Dev Adam'ın 26 kişilik kadrosu belli oldu

12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA 'nda yer alacak olan A 'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA 'nda mücadele edecek olan A 'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu 'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, 'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan , Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan ve yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:


Oyuncu kadrosu

Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
J. Metecan Birsen - Anadolu Efes
Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Rıdvan Öncel - Banvit
Şehmus Hazer - Banvit
Ragıp Berke Atar - Banvit
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen
Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen
Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal -
Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta
Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta
Semih Erden - İstanbul BBSK
Berk İbrahim Uğurlu -
Muhsin Yaşar - Tofaş
Yiğit Arslan - Tofaş
Berkan Durmaz - Tofaş
Metin Türen - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers
Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers
Scott Jordan Wilbekin -

İdari ve teknik kadro

Ufuk Sarıca - A Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka
Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF
Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF
S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş
Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör
Kadir Korkmaz - İstatistik
Barış Kocaoğlu - Doktor
Burak Yağmur Öztürk - Doktor
Ali Onur Duran - Diyetisyen
İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen
Ertan Bedir - Kondisyoner
Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF
Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan
Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK
Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF

  1. 26.06.2019
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