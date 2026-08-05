Çağ atlamak demek

Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetici Mecit Mert Çetinkaya, NBA Avrupa konusunda Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalar yaptı. Çetinkaya, "Galatasaray'ın NBA Avrupa'ya katılması basketbolda çağ atlaması, bambaşka bir evreye geçmesi demek. Tüm mücadelemiz de bundan sonra bununla ilgili olacak.

Eğer bu işin matematiğini de uydurabilirsek umarım önümüzdeki sene Galatasaray NBA Avrupa'da yer alan ilk Türk takımı olacak" dedi. Aslantepe projesine değinen sarı-kırmızılı idareci, "Aslantepe, sadece basketbol için değil, tüm amatör branşlar için inanılmaz fayda sağlayacak.

İnşaata da başladık. Hem NBA Avrupa'ya girmemiz hem de Aslantepe projesindeki basketbol salonumuzun bitirilmesiyle bütün amatör branşlar çok hızlı bir şekilde gelişecektir" ifadelerini kullandı.