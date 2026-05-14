Dev anlaşma

TBF ile anlaşma imzalayan Ülker, 3 yıl boyunca milli takımlar resmi sponsorluğu ile Basketbol Gençler Ligi ve altyapı salonları isim sponsorluğunu üstlenecek
Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Ülker arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Ülker, 3 yıl boyunca milli takımların resmi sponsorluğu, Basketbol Gençler Ligi ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki altyapı salonlarının isim sponsorluğunu üstlenecek. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı ve milli basketbolcular katıldı.