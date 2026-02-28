F.Bahçe, İsrail’e gitmiyor

Fenerbahçe Beko, Maccabi ve Hapoel ile oynayacağı EuroLeague maçlarını tarafsız sahalarda oynayacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, 24 Mart Salı günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall'da Maccabi Rapyd ile karşılaşacak. 36. hafta mücadelesinde ise sarı-lacivertliler, 7 Nisan Salı günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki ARENA 8888 salonunda Hapoel IBI'ye konuk olacak. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe Beko, İsrail takımlarıyla ev sahibi olarak Almanya'nın Münih kentinde mücadele etmişti. Böylece sezon boyunca İsrail ekipleriyle oynanan tüm maçlar tarafsız sahada gerçekleşmiş olacak.