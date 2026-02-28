CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol F.Bahçe, İsrail’e gitmiyor

F.Bahçe, İsrail’e gitmiyor

Fenerbahçe Beko, Maccabi ve Hapoel ile oynayacağı EuroLeague maçlarını tarafsız sahalarda oynayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
F.Bahçe, İsrail’e gitmiyor
Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, 24 Mart Salı günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall'da Maccabi Rapyd ile karşılaşacak. 36. hafta mücadelesinde ise sarı-lacivertliler, 7 Nisan Salı günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki ARENA 8888 salonunda Hapoel IBI'ye konuk olacak. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe Beko, İsrail takımlarıyla ev sahibi olarak Almanya'nın Münih kentinde mücadele etmişti. Böylece sezon boyunca İsrail ekipleriyle oynanan tüm maçlar tarafsız sahada gerçekleşmiş olacak.
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
F.Bahçe'li yıldıza N. Forest kancası!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Demokrasiye, toplumsal yaşama ve ekonomiye büyük darbe: 28 Şubat'ı unutmayacağız!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 00:49
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... 00:49
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 00:49
Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi! Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:49
12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'ı yendi! 12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'ı yendi! 00:49
Daha Eski
RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı 00:49
Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! 00:49
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 00:49
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! 00:49
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 00:49
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 00:48