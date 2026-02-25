Potada yeni sponsor

Basketbol Federasyonu ile Sneaks Up arasındaki sponsorluk anlaşmasıyla Sneaks Up, basketbol milli takımlarının sponsorları arasına katıldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "TBF ve Sneaks Up arasındaki iş birliği enerjiyi, tutkuyu ve basketbol kültürünü bir araya getiren değerli bir ortaklıktır. Sneaks Up'ın dinamizmi ve genç odaklı yaklaşımıyla değer katacağımıza inanıyorum" dedi.