Trabzonspor hız kesmiyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci hafta maçında Mersin Spor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini 82-79 mağlup etti ve üst üste altıncı galibiyetini aldı. Trabzonspor'da Tony Taylor 16 sayıyla en skorer isim olurken Cem Ulusoy da 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Mersin'de R. March 17 sayıyla sahanın en skoreri oldu.
