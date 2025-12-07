Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde uzun süre başa baş mücadele verdiği maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya yenilmekten kurtulamadı: 64-87.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Denizli temsilcisi ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin skorda dengeyi bulduğu ilk yarı 38-38 sonuçlandı. Üçüncü periyodun son bölümünde skorer isimlerini devreye sokan Fenerbahçe 8 sayı farkla öne geçti: 55-63. Sarı-lacivertliler son periyotta rahat bir oyu sergileyerek salondan galip ayrıldı: 64-87. Ligde 10 maçta 9'uncu galibiyetini alan Fenerbahçe'de Boston 21 sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi ise 4 galibiyette kaldı.

1'İNCİ PERİYOT: 20-14

DEVRE: 38-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-63