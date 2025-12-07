CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko konuk olduğu Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 15:11
Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde uzun süre başa baş mücadele verdiği maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya yenilmekten kurtulamadı: 64-87.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Denizli temsilcisi ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin skorda dengeyi bulduğu ilk yarı 38-38 sonuçlandı. Üçüncü periyodun son bölümünde skorer isimlerini devreye sokan Fenerbahçe 8 sayı farkla öne geçti: 55-63. Sarı-lacivertliler son periyotta rahat bir oyu sergileyerek salondan galip ayrıldı: 64-87. Ligde 10 maçta 9'uncu galibiyetini alan Fenerbahçe'de Boston 21 sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi ise 4 galibiyette kaldı.

1'İNCİ PERİYOT: 20-14

DEVRE: 38-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-63

