Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde uzun süre başa baş mücadele verdiği maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya yenilmekten kurtulamadı: 64-87.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Denizli temsilcisi ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin skorda dengeyi bulduğu ilk yarı 38-38 sonuçlandı. Üçüncü periyodun son bölümünde skorer isimlerini devreye sokan Fenerbahçe 8 sayı farkla öne geçti: 55-63. Sarı-lacivertliler son periyotta rahat bir oyu sergileyerek salondan galip ayrıldı: 64-87. Ligde 10 maçta 9'uncu galibiyetini alan Fenerbahçe'de Boston 21 sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi ise 4 galibiyette kaldı.
1'İNCİ PERİYOT: 20-14
DEVRE: 38-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-63