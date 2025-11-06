NBA’den Ergin Ataman’a destek

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta oynayan Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman'ın NBA ile EuroLeague şampiyonlarının dünya şampiyonluğu için karşılaşması önerisini destekliyor. Yunan yıldız, özellikle iki sezon önceki iddianın ardından Panathinaikos ile Boston Celtics'in yaz aylarında karşı karşıya gelmesini izlemek istediğini belirtti.