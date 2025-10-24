Anadolu Efes 69-79 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türk derbisi F.Bahçe Beko'nun!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6'ncı hafta maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 3'üncü galibiyetini alırken Anadolu Efes, 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Ev sahibi Anadolu Efes mücadeleye "Shane Larkin, Nick Weiler-Babb, Isaıa Cordinier, Roland Smits, Ercan Osmani" ilk 5'iyle başladı. Konuk Fenerbahçe Beko ise "Talen Horton-Tucker, Devon Hall, Tarık Biberovic, Mikael Jantunen, Khem Birch ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Maça Shane Larkin'in 3 sayılık isabetiyle başlayan Anadolu Efes, 8-0 seri yaptı. İlk çeyreğin bitimine 3.46 kala Loyd'un bulduğu 3 sayılık basketle Anadolu Efes farkı 11'e çıkardı: 19-8. İlk periyot Anadolu Efes'in 24-18'lik üstünlüğüyle bitti. İkinci periyoda Fenerbahçe Beko, Melli'nin 3 sayılık isabetiyle başladı ve farkı 3 sayıya indirdi: 24-21. Devreye 7.31 kala Hall'un 3 sayılık isabetiyle sarı-lacivertliler maça denge getirdi: 28-28. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in devreye 30 saniye kala bulduğu 3 sayılık isabetle soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 43-44.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 4 dakika Fenerbahçe'nin 51-50 üstünlüğüyle geçildi. Periyot sonuna 3 dakika kala Weiler-Babb'ın 3 sayılık isabetiyle Anadolu Efes maça yeniden denge getirdi: 56-56. Son periyoda 58-58 eşitlikle gidildi. Son periyoda 2 tane 3 sayılık isabetle başlayan Fenerbahçe, 8.32 kala farkı 6 sayıya çıkardı: 58-64. Maçın son 5 dakikasında Fenerbahçe'nin 69-64 üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede farkı daha da artıran sarı-lacivertliler, maçı 79-69 kazandı.

1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 24-18 FENERBAHÇE BEKO

2. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 46-44 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 58-58 FENERBAHÇE BEKO

4. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 69-79 FENERBAHÇE BEKO