CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Alperen tarih yazdı

Alperen tarih yazdı

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün sezon açılış maçında 39 sayı atması ABD basınında geniş yankı buldu. NBA tarihinde bir açılış maçında 5 üçlük isabetiyle 25+ sayı, 5+ ribaunt ve 5+ asist üreten ilk pivot oldu

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen tarih yazdı

NBA'de 2025-2026 normal sezonun açılış maçında son şampiyon Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi. Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı. Başta ESPN ve AP olmak üzere Yahoo ve Sports Illustrated, milli basketbolcunun performansını değerlendirdi.

MVP ÖDÜLÜNE LAYİK

ABD'de yayımlanan spor dergileri, Alperen Şengün'ün performansıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı: "Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi, ancak sonuç hayal kırıklığı oldu." Yahoo ise şu yorumu yaptı: "Şengün, 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle göz kamaştırdı. Saha içinden 24'te 12, üç sayılık atışlarda 8'de 5 isabet bulan Şengün, NBA tarihinde sezon açılış maçında 5 üçlük isabetiyle en az 25 sayı, 5 ribaund ve 5 asist üreten ilk pivot olarak tarihe geçti."

Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt!
G.Saray'ın yıldızlarına yakın takip!
DİĞER
Beşiktaş'ın Konyaspor galibiyetinin ardından olay yorum! "İnanılır gibi değil..."
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
G.Saray'dan evinde dev zafer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tammy döndü Tammy döndü 07:40
G.Saray'dan evinde dev zafer! G.Saray'dan evinde dev zafer! 00:38
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 00:38
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! 00:38
Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! 00:38
Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! 00:38
Daha Eski
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 00:38
G.Saray'ın kasası doldu! G.Saray'ın kasası doldu! 00:38
G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama 00:38
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 00:38
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 00:38
Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! 00:38