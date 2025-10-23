Alperen tarih yazdı

NBA'de 2025-2026 normal sezonun açılış maçında son şampiyon Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi. Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı. Başta ESPN ve AP olmak üzere Yahoo ve Sports Illustrated, milli basketbolcunun performansını değerlendirdi.

MVP ÖDÜLÜNE LAYİK

ABD'de yayımlanan spor dergileri, Alperen Şengün'ün performansıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı: "Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi, ancak sonuç hayal kırıklığı oldu." Yahoo ise şu yorumu yaptı: "Şengün, 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle göz kamaştırdı. Saha içinden 24'te 12, üç sayılık atışlarda 8'de 5 isabet bulan Şengün, NBA tarihinde sezon açılış maçında 5 üçlük isabetiyle en az 25 sayı, 5 ribaund ve 5 asist üreten ilk pivot olarak tarihe geçti."