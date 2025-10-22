Oklahoma City Thunder 125-124 Houston Rockets | MAÇ SONUCU-ÖZET

Maç boyunca hem pota altında hem dış şutlarda etkili olan Alperen, 39 sayılık performansıyla kariyer rekorunu zorladı ve NBA'de tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. 5 üçlükle dış şut tehditini de gözler önüne seren yıldız isim, oyun görüşü ve takım arkadaşlarına yaptığı 7 asistle komple bir performansa imza attı.

Maç sonu ABD basınında övgü dolu sözlerle anılan Alperen için "Yılın çıkış yapacak yıldızlarından biri" yorumları yapıldı. Milli oyuncumuz, sezonun ilk maçında ortaya koyduğu bu etkileyici performansla hem Houston taraftarlarını hem de Türk basketbolseverleri heyecanlandırdı.

Yeni sezona fırtına gibi bir giriş yapan Alperen Şengün, bu performansıyla All-Star yolunda da güçlü bir aday olduğunu bir kez daha gösterdi!