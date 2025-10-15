CANLI SKOR ANA SAYFA
Flammes Carolo Basket - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 56-62 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Flammes Carolo Basket - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 56-62 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket’i mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 22:00
Flammes Carolo Basket - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 56-62 (MAÇ SONUCU ÖZET)

SALON: Caisse d' Epargne Arena

HAKEMLER: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska

FLAMMES CAROLO BASKET: Dixon 4, Brochant 8, Hirsch 9, Franchelin 12, Joens 2, Madjo 3, Gomis 7, Jerome 2, Strunc 9

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Kuier 8, Smalls 10, Williams 10, Oblak 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Gökşen Fıtık 8, Juhasz 5, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal

1'İNCİ PERİYOT: 18-21

DEVRE: 31-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-44

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i 62-56 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Flammes Carolo Basket ise ilk yenilgisini aldı.

