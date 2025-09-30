CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Anadolu Efes’ten sakatlık açıklaması! Larkin’in durumu...

Anadolu Efes’ten sakatlık açıklaması! Larkin’in durumu...

Euroleague'in açılış haftasında Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmaya hazırlanan Anadolu Efes, takımdaki sakat oyuncular hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 12:03
Anadolu Efes’ten sakatlık açıklaması! Larkin’in durumu...

EuroLeague'in açılış haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, mücadele öncesinde sakat oyuncularına dair bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Shane Larkin'in ayak bileğinde ağrı olduğu ve durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi. Sol el serçe parmağındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi süren PJ Dozier ise bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak. Öte yandan diz sakatlığı bulunan Vincent Poirier'in çalışmalarına İstanbul'da devam ettiği belirtildi.

EuroLeague'in ilk haftasında büyük önem taşıyan Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv karşılaşması, bugün Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sportski Centar Moraca'da saat 20.45'te başlayacak.

