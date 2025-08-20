CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Ligde normal sezon 26 Eylül 2025'te başlayacak ve 11 Mayıs 2026'da tamamlanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

16 takımın mücadele edeceği ligde yeni sezon, 26 Eylül'de başlayacak. Normal sezon karşılaşmaları, 30 hafta sonunda 11 Mayıs'ta sona erecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eleme müsabakaları sebebiyle bu sezon Süper Lig formatında değişikliğe gidildi.

Geçen sezon yapılan play-in uygulaması bu sezon olmayacak. Ligi ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekipler çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu turda 2 galibiyet alan ekip yarı final biletini alacak.

Yarı final ve final eşleşmeleri ise kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak. Geçen sezon yarı final serisi kazanılmış 3 maç üzerinden, final serisi ise kazanılmış 4 maç üzerinden oynanmıştı.

Ligde normal sezonu son 2 sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek.

Fikstür çekimi sırasında konuşan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden, lige yeni yükselen Trabzonspor ve Esenler Erokspor'u tebrik ederken, Avrupa'da mücadele eden kulüplere de başarılar diledi.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz da ligin bu sezonki formatıyla ilgili bilgiler vererek bütün takımlara başarılar diledi. Açıklamaların ardından fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Aliağa Petkimspor-Karşıyaka

TOFAŞ-Fenerbahçe Beko

Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic

Beşiktaş GAİN-Türk Telekom

Manisa Basket-Mersinspor

Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Anadolu Efes-Esenler Erokspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Basket-Bursaspor Basketbol

Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
G.Saray'da Akanji gelişmesi!
DİĞER
Eskişehirli Osimhen! Onu gören herkes şaşırıyor...
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli...
Eski kaptan Dzeko'dan flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır 12:11
G.Saray'da Akanji gelişmesi! G.Saray'da Akanji gelişmesi! 12:01
Kimse ne olduğunu anlamadı! Icardi… Kimse ne olduğunu anlamadı! Icardi… 11:42
Basel-Kopenhag maçı detayları Basel-Kopenhag maçı detayları 11:33
Kerem, F.Bahçe'ye karşı forma giyecek mi? Kerem, F.Bahçe'ye karşı forma giyecek mi? 11:32
Eski kaptan Dzeko'dan flaş sözler! Eski kaptan Dzeko'dan flaş sözler! 11:26
Daha Eski
Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman? Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman? 11:04
Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! 10:49
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 10:24
Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif! Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif! 10:17
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli... 09:51
Başakşehir Universitatea Craiova'yı ağırlayacak Başakşehir Universitatea Craiova'yı ağırlayacak 09:34