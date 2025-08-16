CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türkiye 89-74 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Milliler FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 7. tamamladı

Türkiye 89-74 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Milliler FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 7. tamamladı

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında İspanya'yı 89-74 yenerek organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye 89-74 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Milliler FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 7. tamamladı

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında İspanya'yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlı takım, Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

Mücadelenin ilk yarısını 39-36 önde tamamlayan milliler, karşılaşmanın tamamında üstünlüğünü koruyarak parkeden 89-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılarda Ömer Kutluay 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, İspanya'dan Diego Ferreras ise 17 sayı kaydetti.

Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü!
Kerem transferinde flaş gelişme!
DİĞER
Trabzonspor'a Premier Lig'den süper 10 numara! Yıldız futbolcu gelmek istiyor...
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi!
Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! 1. Lig ekibine gidecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:34
Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi! Beşiktaş’tan Eljif Elmas’a transfer teklifi! 15:05
G.Saray'da Kayseri mesaisi başladı! G.Saray'da Kayseri mesaisi başladı! 15:00
Sunderland-West Ham United maçı ne zaman? Sunderland-West Ham United maçı ne zaman? 14:58
Beşiktaş İkas Eyüpspor maçına hazır! Beşiktaş İkas Eyüpspor maçına hazır! 14:27
Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! 14:24
Daha Eski
Brighton-Fulham maçı ne zaman? Brighton-Fulham maçı ne zaman? 14:21
Trabzonspor o isimle sözleşme yeniledi! Trabzonspor o isimle sözleşme yeniledi! 14:14
Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! 1. Lig ekibine gidecek Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! 1. Lig ekibine gidecek 14:10
Kerem transferinde flaş gelişme! Kerem transferinde flaş gelişme! 13:36
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 13:16
Tottenham-Burnley maçı detayları Tottenham-Burnley maçı detayları 12:57