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Haberler Basketbol Türk Telekom 90-100 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

Türk Telekom 90-100 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Türk Telekom'u 100-90 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 20:26
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Türk Telekom 90-100 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Türk Telekom'u 100-90 yendi.

İlk 3 dakikada rakibine 10 sayı (2-12) fark atan Anadolu Efes, hücum ribauntları ve boyalı alan sayılarındaki üstünlüğü sayesinde ilk çeyreği 27-18 önde geçti.

Türk Telekom, 2. periyotta başta Brown olmak üzere bulduğu üç sayılık basketlerle oyunda kalmaya çalıştı ancak Oturu ile pota altındaki etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe çalınan top sonrası Brown'ın smacıyla başlayan başkent ekibi, 2 dakikada skoru 50-50'ye getirdi. Yüksek tempoda oynanan periyodun kalan bölümünde Nwora'nın basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 72-67 üstünlükle girdi.

Son periyodun başında Poirier ve Beaubois'nın sayılarıyla farkı 10 sayıya (67-77) çıkaran Anadolu Efes, Türk Telekom'un yaptığı tam saha baskıyı top çevirerek attığı basketlerle cezalandırdı ve sahadan 100-90 galip ayrıldı.

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