Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka | CANLI İZLE (ING Türkiye Kupası - Final)

ING Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor.
Parkedeki dev derbiyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası finali TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanıyor.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 27-19 Beşiktaş Fibabanka