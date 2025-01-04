Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

İSTATİSTİKLER

Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 12 karşılaşmadan da galip ayrıldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Ataşehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 82-73'lük skorla kazanmıştı.

Bu sezon ligde Fenerbahçe 80.3 sayı, 30.7 ribaund ve 24.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Galatasaray ise 76.8 sayı, 37.3 ribaund ve 21.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Emma Meesseman 17.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, sarı-kırmızılılarda da Brianna Fraser 17.5 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Kerem Baki, Turgut Işık ve Mehmet Burak Anlatıcı hakem 3'lüsü yönetecek.