ANADOLU EFES-PINAR KARŞIYAKA Basketbol maçı CANLI İZLE | Anadolu Efes - Karşıyaka erkek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler tarafından merakla beklenen mücadele, İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak. İki önemli takım arasında oynanacak maçın yayın bilgileri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANADOLU EFES-PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 29 Aralık Pazar günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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