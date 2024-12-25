Fenerbahçe Beko'da Ertan Gazi ile yollarını ayırdı!

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Ertan Gazi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır.

Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko formasıyla 5 maçta görev aldı.