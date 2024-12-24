Boban gidiyor Montero geliyor

F.BAHÇE Beko'da hareketli günler yaşanıyor. İlk olarak Sırp pivot Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala kadrosuna dahil ettiği 36 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin kullanılarak, yolların ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 6 EuroLeague maçında süre alan Marjanovic, 4.0 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynadı. Sarı-lacivertliler, Valencia forması giyen 22 yaşındaki Dominik Cumhuriyetli guard Jean Montero'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.