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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 90-88 TOFAŞ | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko 90-88 TOFAŞ | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 90-88 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 23:13
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Fenerbahçe Beko 90-88 TOFAŞ | MAÇ SONUCU - ÖZET

Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-88 mağlup etti. Bu sonucun arından Fenerbahçe Beko, 9'uncu galibiyetini elde ederek liderliği kaptı. TOFAŞ ise ilk mağlubiyetini aldı.

TOFAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Beko'ya mağlup olmasıyla TOFAŞ, bu sezon tüm kulvarlarda ilk kez yenilgi yüzü görmüş oldu. FIBA Avrupa Kupası'nda 8 ve Basketbol Süper Ligi'nde 9 olmak üzere toplamda 17 maçtır yenilmeyen TOFAŞ, 18'inci maçında sarı-lacivertli ekibe mağlup olarak yenilmezlik serisi son buldu.

1. Periyot: 24-21

Devre: 50-40

3. Periyot: 74-66

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