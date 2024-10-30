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Keravnos 96-99 TOFAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos ekibini 99-96 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 00:29
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Keravnos 96-99 TOFAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos ekibini 99-96 mağlup etti.

Costas Papaellinas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 önde tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına da 51-44 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten TOFAŞ, final periyoduna 2 sayı geride girdi: 75-73. Son çeyrekte iyi savunma yapan TOFAŞ, maç sonunu iyi oynadı ve sahada 99-96 galip ayrıldı.

Gruptaki 4. maçını da kazanan TOFAŞ, liderliğini sürdürdü. Keravnos ise 3. yenilgisini yaşadı.

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