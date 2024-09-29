Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı Başkan Erdoğan'dan

Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışla bugün hizmete girecek. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin kişilik ana salonda yapılacak tören, saat 17.00'de başlayacak. Etkinlikler ve yetenek yarışmasının yapılacağı törende F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında karşı karşıya gelecek. Merkezde 5 spor salonu, sporcular için tasarlanan otel, müze, kütüphane ve Türkiye'nin ilk basketbol lisesi yer alıyor. Basketbol Gelişim Merkezi, kadın ve erkek milli basketbol takımlarının yeni evi olacak.

TÜRKİYE'DE İLKLERİN MERKEZİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nde; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, yeni kuşaklara basketbol kültürünü aşılayacak müze ve kütüphane bulunuyor. Merkez, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olarak göze çarpıyor. Öte yandan tesis erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.