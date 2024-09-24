  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol

Eski milli basketbolcu Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, gerçekleşen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 19:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski milli basketbolcu Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Pars ile aynı yıl 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında kariyerine başlayan eski milli basketbolcu Nedim Dal, Türkiye'den sayısız başsağlığı mesajı aldığını söyledi.

Dal, Pars ile kardeş gibi olduklarını belirterek, "Hiç düşmanı olmadı. Kariyeri, karakteri ve davranışları için olumsuz bir şey duyamazsınız." dedi.

Asım Pars'ın bir diğer eski takım arkadaşı Amir Delalic de bir süre Hırvatistan'da aynı takımda oynadıklarını ifade ederek, Pars'ın ölüm haberine son derece üzüldüğünü söyledi.

Pars, dün Kalesija'daki evinde ölü bulunmuştu.

Basketbol kariyerine Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye gelmişti.

Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giymişti.

Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi...
Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı
DİĞER
Doğuştan fanatik olanlar bu haber sizin için! Bakın doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu
Başkan Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
F.Bahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi!
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı 19:11
Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı 16:52
Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! 16:45
Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı 16:31
F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt 15:58
F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada 15:46
Daha Eski
Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Buruk açıkladı 15:21
Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... 15:17
Ciccolini ile yollar ayrıldı Ciccolini ile yollar ayrıldı 14:57
Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! 14:48
Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? 14:35
Barcelona - Getafe maçı ne zaman? Barcelona - Getafe maçı ne zaman? 14:15