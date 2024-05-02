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TRANSFER HABERLERİ | Anadolu Efes Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic'in 2 sezon daha başantrenör olarak görev yapacağını açıkladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 14:45
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TRANSFER HABERLERİ | Anadolu Efes Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic'in 2 sezon daha başantrenör olarak görev yapacağını açıkladı.

Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic göreve getirilmişti. Lacivert-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak" ifadelerine yer verildi.

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