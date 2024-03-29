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Çağdaş Bodrum Spor 77 - 81 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor’u 81-77 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 21:35
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Çağdaş Bodrum Spor 77 - 81 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 81-77 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19, ilk yarısını 41-40, üçüncü periyodunu da 66-56 önde geçti. Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Galatasaray 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Warren 11, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 15, Johnson 10, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Cavit Ege Havsa

GALATASARAY EKMAS: Walden 4, Sadık Emir Kabaca 19, Bost 9, McCormack 16, Göksenin Köksal, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Halilovic 11, Prepelic 19

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: 19-22

DEVRE: 40-41

3. PERİYOT: 56-66

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