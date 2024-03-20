Haberler Basketbol OGM Ormanspor 69-97 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

OGM Ormanspor 69-97 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 17:16 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 17:17
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OGM Ormanspor 69-97 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bu galibiyetle Fenerbahçe Alagöz Holding, oynadığı 28 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi. Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.

OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı. Sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyen başkent ekibinin ligdeki sıralaması bu akşam oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Burak Durmuş

OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 19, Dantas 12, Onyenwere 4, Esra Ural Topuz 5, Doğa Adıcan 3, Katanic 4, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Öktan, Aleyna Sultan Akdağ

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Anderson 15, Collier 21, Milic 9, Meesseman 18, Sevgi Uzun 12, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül

1. Periyot: 16-21

Devre: 35-48

3. Periyot: 56-75

Beş faulle çıkan: 32.47 Onyenwere (OGM Ormanspor)

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