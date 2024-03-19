Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PINAR KARŞIYAKA - HAPOEL JERUSALEM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem basketbol maçı 19 Mart Salı günü saat 20:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.