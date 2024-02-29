Galatasaray Çağdaş Faktoring 81 - 83 Spar Girona (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 3, Smith 19, Meltem Yıldızhan 12, McCowan 20, Vanloo 13, Büşra Akbaş 5, Hartley 7, İnci Güçlü, Herbet-Harrigan 2

Spar Girona: Bertsch 8, Magarity 19, Mendy 20, Labuckiene 8, Ygueravide 21, Lopez 2, Pena 3, Canella, Etxarri 2

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 23-20

Devre: 38-39

3. Periyot: 55-58

Beş faulle çıkan: 38.40 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)