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ÇBK Mersin 79-62 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 79-62 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 21:46
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ÇBK Mersin 79-62 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Tijmen Last (Hollanda)

ÇBK Mersin: Mabrey 26, Epoupa 10, Araujo 5, Mavunga 14, Copper 20, Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Cornelius, Derin Yaya, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Gulbe 9, Fiebich 11, Atkinson 8, Diallo 10, Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Gimeno 5, Hermosa 2, Geldof 2

1. Periyot: 26-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 66-54

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