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Galatasaray Çağdaş Faktoring Milos Paden ile yollarını ayırdı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 17:23
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Milos Paden ile yollarını ayırdı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sar-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz 2023/24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden'e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 104-89'luk skorla mağlup oldu.

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