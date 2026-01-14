CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Arda Güler'li Real Madrid Kral Kupası'na veda etti!

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Real Madrid 2. Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak elendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 01:02 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 01:16
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Real Madrid deplasmanda 2. Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup oldu.

Eflatun beyazlılar bu sonucun ardından turnuvaya veda etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Javi Villar ve Jefte Betancor(2) kaydetti.

Real Madrid'in golleri ise Franco Mastantuono ve Gonzalo'dan geldi.

90 dakikada sahada kalan Arda Güler 1 asist yaptı

İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ!

