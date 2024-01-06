Haberler Basketbol Onvo Büyükçekmece Basketbol 58 - 89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Onvo Büyükçekmece Basketbol 58 - 89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-58 galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 23:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onvo Büyükçekmece Basketbol 58 - 89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-58 yendi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 11, Perez 8, Upson 6, Erdi Gülaslan 3, Bruinsma, Ray 7, Yesukan Onar 11, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın, Can Kurt 2, Murat Erensoy

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 7, Guduric 4, Hayes-Davis 6, Sertaç Şanlı 2, Motley 14, Dorsey 24, Calathes 3, Mert Emre Ekşioğlu 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Tarık Biberovic 2

1. Periyot: 15-20

Devre: 26-48

3. Periyot: 45-72

Diskalifiye: 15.55 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

DİĞER
Son dakika haberi: Jonas Svensson'un yeni adresi belli oldu! Adana Demirspor'dan Süper Lig devine...
Gözler İstanbul'da! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak
Beşiktaş'tan sürpriz transfer teklifi!
Abdullah Avcı: Arsenal bile...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Ekmas evinde kazandı!
ASVEL'de başantrenör Pozzecco dönemi sona erdi!
AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Ocak)
SED yardımı 2024 ne kadar, kaç TL oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'in frikiği direkte patladı! Arda Güler'in frikiği direkte patladı! 00:02
Arda siftah yaptı! Arda siftah yaptı! 23:49
Orkun şov yaptı Benfica rahat kazandı! Orkun şov yaptı Benfica rahat kazandı! 23:42
Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı! Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı! 23:00
Chelsea FA Cup'ta 4 golle turladı! Chelsea FA Cup'ta 4 golle turladı! 22:56
Şanlıurfaspor Landel'i transfer etti! Şanlıurfaspor Landel'i transfer etti! 22:53
Daha Eski
Enes asist yaptı, Getafe turladı! Enes asist yaptı, Getafe turladı! 22:50
Beşiktaş'tan sürpriz transfer teklifi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer teklifi! 22:37
Arandina - Real Madrid | CANLI Arandina - Real Madrid | CANLI 21:54
Abdullah Avcı: Arsenal bile... Abdullah Avcı: Arsenal bile... 21:29
Filip Benkovic: Takımla gurur duyuyorum Filip Benkovic: Takımla gurur duyuyorum 21:25
Edin Visca'dan özeleştiri! Edin Visca'dan özeleştiri! 21:22