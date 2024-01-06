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Kupa F.Bahçe'nin

Türkiye Kupası finalinde normal süre 71-71 sona erdi. Nefes kesen mücadelenin uzatma anlarında son topta sahneye çıkan Emma Meesseman kupayı getirdi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Kupa F.Bahçe'nin

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe Alagöz Holding'in oldu. Sarı-lacivertliler nefes kesen mücadelede, ÇBK Mersin'i uzatmalarda bulduğu son saniye basketiyle 79-76 devirdi. Kanarya, bu zaferle Türkiye Kupası'nı 14. kez müzesine götürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyotu 28-21 önde geçti. Kısır geçen ikinci periyotun ardından soyunma odasına 37-28'lik skorle gidildi.

ZOR DA OLSA ÜÇLÜĞÜ YOLLADI

İkinci yarıda ÇBK Mersin aradaki farkı azalttı. 56-50'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle gidilen final periyotunda durum kafa kafaya geldi. Mersin maç topundan yararlanamayınca 71-71'lik uzatmaya gidildi. Uzatmalarda son topta sahneye Emma Meesseman çıktı. Belçikalı oyuncu, zor bir pozisyonda 3 sayılık isabet yakaladı. Bu basketle 79-76 kazanan Fenerbahçe şampiyonluğa uzanmayı başardı.

BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin'i yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

MVP MEESSEMAN

Kadınlar Türkiye Kupası'nın MVP'si, finale saniye üçlüğüyle damga vuran Emma Meesseman oldu.

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