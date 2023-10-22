GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? | Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile devam edecek. Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

GALATASARAY EKMAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

Sezona Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray Ekmas, geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Çağdaş Bodrumspor galibiyetiyle sezona başlayan, ikinci haftada İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başardı. İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki lig maçında da kazanan taraf Fenerbahçe Beko olmuştu.