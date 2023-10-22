Haberler Basketbol GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? | Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? | Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynancak mücadele heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? | Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile devam edecek. Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

GALATASARAY EKMAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

Sezona Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray Ekmas, geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Çağdaş Bodrumspor galibiyetiyle sezona başlayan, ikinci haftada İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başardı. İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki lig maçında da kazanan taraf Fenerbahçe Beko olmuştu.

DİĞER
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda?
CANLI TAKİP | İsrail Filistin'deki BM okulunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Okan Buruk Fatih Terim'i yakaladı!
Aydınus'tan flaş yorum! Penaltı ve kırmızı kart...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş rahat: 79-58
Potada derbi heyecanı
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Icardi'nin durumu belli oldu! G.Saray'da Icardi'nin durumu belli oldu! 13:45
Beşiktaş ara vermedi Beşiktaş ara vermedi 13:43
Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:40
Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? 13:29
Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 13:26
Lyon - Clermont maçı ne zaman? Lyon - Clermont maçı ne zaman? 13:13
Daha Eski
Monaco - Metz maçı ne zaman? Monaco - Metz maçı ne zaman? 13:11
Nantes - Montpellier maçı ne zaman? Nantes - Montpellier maçı ne zaman? 13:08
Lille - Brest maçı ne zaman? Lille - Brest maçı ne zaman? 13:05
Toulouse - Reims maçı ne zaman? Toulouse - Reims maçı ne zaman? 13:02
Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI 13:00
Lorient - Rennes maçı ne zaman? Lorient - Rennes maçı ne zaman? 12:59