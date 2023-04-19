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Türk Telekom 84-76 Ratiopharm Ulm (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcimiz Türk Telekom, EuroCup çeyrek finalinde Ratiopharm Ulm'u 86-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi! Türk Telekom yarı finalde SC Prometey-Promitheas karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 20:45 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 20:52
Türk Telekom 84-76 Ratiopharm Ulm (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcimiz Türk Telekom, EuroCup çeyrek finalinde Ratiopharm Ulm'u 86-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi!

EuroCup'ta çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom, Ankara Arena'da Ratiopharm Ulm ile karşılaştı.

Türk Telekom'da ABD'li guard Holdyn Grant 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Türk Telekom yarı finalde SC Prometey-Promitheas karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

EuroCup'ı şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon EuroLeague'e katılmaya hak kazanacak.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Milan Nedovic, Joseph Bissang, Adar Peer

TÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 20, Erkan Yılmaz 2, Eric, Sestina 12, Bouteille 18, Jones 20, Berk Demir, Semih Erden, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Boran Güler 2

RATİOPHARM ULM: Dos Santos 21, Paul 9, Christen 2, Herkenhoff 4, Nunez 16, Klepeisz, Hawley, Jallow 2, Zugic 2, Caboclo 20

1'İNCİ PERİYOT: 14-22

İLK YARI: 34-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-57

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