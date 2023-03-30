Haberler Basketbol Nesibe Aydın: 62 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Nesibe Aydın: 62 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. hafta ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 64-62 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 20:16
Nesibe Aydın: 62 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. hafta ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 64-62 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Polat Parlak, Yiğit Emre Şimşek, Metin Erol

Nesibe Aydın: Hempe 9, Feride Şevval Akalan 9, Thomas 15, Derin Yaya 10, İlayda Güner 4, Duygu Özen 8, Gülşah Duman Bıçakçı, Elif Emirtekin 7

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Pelin Derya Bilgiç 10, Jurjane 15, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan 10, Tuğçe Canıtez 8, Büşra Akbaş 11, Merve Uygül 5

1. Periyot: 19-9

Devre: 34-27

3. Periyot: 55-48

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